Incêndio em shopping na Sibéria deixa pelo menos 37 mortos

Sibéria - Um incêndio registrado neste domingo (25) dentro de um shopping na cidade de Kemerovo, na Sibéria, provocou a morte de 37 pessoas, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Comitê de Instrução da Rússia.

De acordo com as autoridades locais, citadas por agências russas de notícias, 69 pessoas, muitas delas crianças, ainda estão desaparecidas. Cerca de 40 foram hospitalizadas.

O fogo começou em uma sala de cinema no quarto andar do shopping e propagou-se por todo o estabelecimento. Vídeos gravados por testemunhas mostram pessoas pulando pelas janelas para fugir do incêndio.

Segundo informações preliminares, o alarme anti-incêndio não foi acionado. As pessoas que estavam no shopping só perceberam que havia um problema quando as chamas tomaram conta do prédio. O Corpo de Bombeiros demorou mais de seis horas para controlar as chamas, que atingiram uma área de 1,5 mil metros quadrados.





