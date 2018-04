Terremoto na Bolívia é sentido no Brasil e assusta população

Tremor é de 6,7 graus | Foto: Divulgação

Um terremoto de 6,7 graus na Bolívia assustou moradores de algumas cidades brasileiras, na manhã desta segunda-feira (2). Prédios da avenida Paulista e do Centro, em São Paulo, precisaram ser evacuados às pressas. Na capital federal Brasília, moradores da Asa Sul também sentiram o tremor de terra e deixaram os apartamentos.

Entre os prédios evacuados em São Paulo estão o da Petrobras e do Ministério Público. Além disso, o Corpo de Bombeiros enviou equipes para a avenida Paulista.

Em Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou, por meio da assessoria, que até as 10h30 desta segunda não havia recebido nenhum chamado de morador da região relatando tremor de terra. No entanto, por meio das redes sociais, o assunto foi comentado.

Edição: Isac Sharlon