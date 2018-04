Vídeo mostra touro matando homem em rua da Espanha

Um touro de mais de meia tonelada solto em rua de Arcos de la Frontera, nas proximidades de Jerez, na Espanha, acabou matando um homem que participava da corrida para celebrar a Páscoa.

O homem de 45 anos, identificado apenas como B.L.B., foi golpeado várias vezes pelo touro. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resitiu aos graves ferimentos. Ele teve um dos pulmões perfurado.

O touro Trampero fez outra vítima, mas apesar de ser chifrada no abdome, ela sobreviveu, segundo a mídia local.

Tradição

O evento no domingo (31), chamado Festa do Touro de Aleluia, ocorre desde 1784. Nos útimos anos, cresceram as críticas de entidades de defesa dos direirtos dos animais.