Polícia é acionada para conter atirador na sede do You Tube nos EUA

A polícia da cidade de San Bruno, na Califórnia, pediu para a população se manter distante da sede do YouTube na cidade após relatos de que haveria um atirador no local na tarde desta terça-feira (3). Não há informações sobre mortos e feridos. O prédio foi esvaziado e as pessoas estão sendo revistadas.



O departamento de polícia local confirmou a ocorrência em sua conta na rede social. Muitos funcionários relataram pânico e correria.

A empresa Alphabet, dona do Google, informou a Reuters que investigava um possível incidente com arma de fogo na sede do YouTube, na Cherry Avenue, local onde trabalham cerca de 1.700 pessoas.

Segundo a emissora de TV ABC7 News, afiliada da rede ABC, a atiradora seria uma mulher branca e várias pessoas teriam sido baleadas, inclusive uma no peito, mas ninguém foi morto.

O Zuckerberg San Francisco General Hospital informou que está recebendo vítimas do incidente no escritório do YouTube, mas não mencionou números e nem o estado dos pacientes.

Um usuário do Twitter que estava em um prédio em frente fotografou a chegada de viaturas e pelo menos um caminhão de bombeiros. Antes de a polícia entrar no prédio em que ele estava e pedir que as pessoas se afastassem das janelas, ele observou funcionários sendo escoltados para fora do prédio do YouTube com as mãos para o alto e viu paramédicos entrando e saindo do local.