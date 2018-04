Menino de 1 ano morre após estupro e mãe e padrasto são presos

Suspeito de estuprar o enteado de apenas 1 ano e 6 meses, homem de 29 anos foi preso na noite da quarta-feira (11). A mãe da criança, de 27 anos, também foi presa por negligência. O crime ocorreu em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, na última terça-feira (10).

A criança deu entrada no Hospital de Bezerros com dificuldade para respirar. A equipe médica desconfiou do comportamento do casal e chamou a Polícia Civil, que constatou que o menino havia sido abusado sexualmente.

Após audiência de custódia, o padrasto da vítima foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, e a mãe foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque.



Entenda o caso

Uma criança de 1 ano e 6 meses morreu com suspeita de ter sido estuprada pelo padrasto nesta terça-feira (10) em Bezerros. O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde foi confirmada a causa da morte.





