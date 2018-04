Orgia sexual em motel termina em morte de PM e adolescente de 15 anos

São Paulo - O policial militar Rodrigo Santos Mathias, de 21 anos, e uma adolescente de 15 anos morreram em um motel na Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo, na madrugada do último sábado (14). Um amigo do PM, o caixa Vinicius da Silva Oliveira, de 19 anos, que estava no mesmo quarto que o casal com outra garota de 15 anos, foi preso suspeito de matar a adolescente.

A polícia afirma que os dois amigos conheceram as jovens em uma balada e foram para o motel no carro de Rodrigo Santos. Ainda de acordo com informações da polícia, as adolescentes entraram no motel escondidas no banco de trás do veículo.

Pouco tempo depois de entrarem no motel, uma das garotas morreu após ser atingida com um tiro na cabeça. Conforme a polícia, são duas versões diferentes para as mortes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia Civil com informações dadas pela outra adolescente, o amigo do PM brincava com a arma do policial, uma pistola calibre 40, quando acidentalmente disparou na direção da garota. O PM, responsável pela arma, desesperado, pegou a pistola e cometeu suicídio.

A versão do suspeito é diferente. Ele contou à polícia que o PM brincava com a arma e matou a adolescente acidentalmente. Por conta disso teria se matado. A pistola e os celulares dos quatro foram apreendidos e serão periciados. A polícia pediu ao motel imagens das câmeras de segurança para ajudar na investigação.

Vinícius Oliveira foi preso flagrante pela morte da adolescente. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, na Penha, como homicídio e suicídio. Durante audiência de custódia a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito.

