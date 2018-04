SUS oferece tratamento biológico inovador

Espondilite anquilosante e artrite psoriásica no SUS | Foto: Reprodução





A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde confirmou incorporação de uma nova opção de tratamento biológico para espondilite anquilosante e artrite psoriásica no SUS. A CONITEC, comissão responsável pela avaliação de novas tecnologias no sistema público de saúde, fez as recomendações para que o medicamento secuquinumabe fosse disponibilizado às pessoas por ter eficácia e segurança semelhante aos demais tratamentos disponíveis no SUS com menor custo de para o sistema público de saúde.

Agora, o Governo tem até 180 dias para começar a disponibilizar o medicamento aos pacientes que têm prescrição de um especialista.

A espondilite anquilosante afeta aproximadamente 1% da população e causa inflamações em diversas articulações no corpo, especialmente na coluna vertebral. Se não tratada de forma efetiva, pode evoluir para perda irreversível dos movimentos causada pelos anos de inflamação. A espondilite anquilosante tem como seu principal sintoma a dor nas costa, algo que afeta oito em cada dez pessoas em alguma fase de vida, o que pode tornar mais difícil o diagnóstico correto. Além deste, as pessoas que têm a espondilite podem sentir aumento da dor em repouso – com piora durante as manhãs, cansaço, perda de apetite, sensação de rigidez na coluna.

Já a artrite psoriásica é uma doença crônica, inflamatória, que afeta tanto as articulações quanto a pele. Trata-se da junção de duas manifestações clínicas: a artrite (dor e inflamação nas articulações) e a psoríase (lesões descamativas na pele)10. Os sintomas incluem dor e rigidez nas articulações, psoríase na pele e nas unhas, dedos inchados, edema doloroso persistente dos tendões e danos irreversíveis nas articulações.

Recentemente, foi apresentado no Congresso Americano de Reumatologia - 2017 ACR/ARHP Annual Meeting San Diego, o maior estudo randomizado já realizado com um medicamento biológico, com quase mil pacientes durante 24 semanas, o qual confirmou que o secuquinumabe inibiu danos nas articulações de pacientes com artrite psoriásica.

