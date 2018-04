Homem oferece maçã para tentar estuprar criança de oito anos

Peruíbe - Um homem identificado como João Carlos Cândido, de 53 anos, foi preso em Peruíbe, região litorânea de São Paulo, após tentar abusar sexualmente de uma menina de oito anos. A criança foi salva por vizinhos, que ouviram os gritos de socorro e a resgataram da casa em que estava com o suspeito.

De acordo com informações da polícia, a menina mora em uma casa próxima a residência de João Carlos, no bairro de Vila Peruíbe. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito encontrou a menina na rua e ofereceu uma maçã como desculpa para atrair a vítima e fazer com que ela o seguisse até sua casa.

Leia também: Lei que aumenta pena para motorista embriagado entra em vigor

Assim que a menina entrou na casa, Cândido tentou tirar a roupa dela. Em desespero, a criança gritou pedindo ajuda e correu para fugir dele. Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que prendeu o suspeito.

João Carlos foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade e foi autuado por estupro de vulnerável. A vítima, junto com os familiares, foi encaminhada para exames de corpo de delito e deve receber assistência psicológica.

Porteiro abusador na Ponta Negra

Um porteiro, de 35 anos, foi preso na noite de segunda (16), após abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. O caso aconteceu em um condomínio localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A tia da vítima relatou que a menina foi até a portaria pegar a chave da brinquedoteca quando o suspeito praticou o crime. O abuso foi confirmado pelas imagens das câmeras de segurança do local.

A menina estava brincando, quando o suspeito começou a acariciar o corpo dela. O porteiro passou, ainda, a aliciar os seios da criança e a segurou pelos braços. A vítima conseguiu se soltar e, de imediato, relatou o fato para a tia. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e realizaram a prisão do homem.

Joaquim foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

MPF pede que Ibama rejeite exploração de petróleo na foz do Amazonas

Quarteto rouba ônibus, mas apenas um assaltante é preso em flagrante

Duas pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na Cosme Ferreira