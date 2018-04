Quem foi Tiradentes e por que tem um feriado em sua homenagem?

Manaus - Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é o único brasileiro dono de um feriado nacional em sua homenagem. Muitas histórias giram em torno da vida e, principalmente, da morte do ícone da Inconfidência Mineira. Quem não ouviu falar, por exemplo, que a cabeça de Tiradentes foi roubada e nunca mais reapareceu? Ou que ele tinha barba e cabelos raspados? Os mistérios são muitos sobre o símbolo da revolta acontecida em Minas Gerais.

No século 18, por volta do ano de 1790, um grupo de mineradores, padres, pensadores iluministas e militares de Vila Rica – atual cidade de Ouro Preto - iniciaram uma revolta contra a coroa portuguesa. A professora de história e advogada, Maria Aurilene Rosas, explica que a inconfidência iniciou após a revolta da elite mineradora com a coroa devido ao aumento agressivo de impostos cobrados.

Os revoltosos planejavam a implantação de uma República, porém o movimento não tinha um grande projeto para o país, não havia direcionamento. Tiradentes era também conhecido na cidade como ‘Repúblico’, pois tinha o costume de sair gritando ‘Viva a República!’ pelas ruas de Vila Rica.

Em Ouro Preto, está localizada a Praça de Tiradentes, com uma estátua que marca o momento da morte do republicano Tiradentes | Foto: Adão de Souza

Aurilene cita o historiador Julio José Chiavenato, na obra "As lutas do povo brasileiro’", que descreve Tiradentes como um jovem boêmio, que vivia embriagado pela cidade, deflagrando o movimento republicano. “Por ele ser um bêbado, ninguém acreditava que realmente havia um movimento republicano”, diz a professora.

Em abril de 1792, os reis portugueses descobriram a conspiração e mandaram enforcar e esquartejar Tiradentes. O mártir da inconfidência foi utilizado como exemplo para inibir movimentos que também articulassem a liberdade do Brasil de Portugal.

Por 98 anos Joaquim foi considerado um exemplo a não ser seguido, odiado por toda a corte portuguesa pelos ideais revolucionárias. Após o Brasil, enfim, declarar independência, Tiradentes passou a ser reconhecido como o mais importante rebelde que lutou pela liberdade do país.



Bode expiatório

Após três anos sendo processados, todos os participantes foram perdoados ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792. O feriado em sua homenagem só foi promulgado em 9 de dezembro de 1965, durante a primeira fase do Regime Militar. Desde então, a data de sua morte virou folga em todo o território nacional.

Por que somente Tiradentes foi condenado à morte?

“Inicialmente a pena de ir à forca era para todos, porém, como a maioria dos participantes da revolta era da elite mineira, alguém deve ter dito para Dona Maria I, a rainha de Portugal, que não seria bom mexer com a alta sociedade, por isso ela voltou atrás com a decisão”, explica Rosas, complementando que Tiradentes foi escolhido como bode expiatório por ser o participante da mais baixa classe social.

O enforcamento de Tiradentes aconteceu no Rio de Janeiro, na praça da Lampadosa (hoje praça Tiradentes), pedaços de seu corpo foram colocados ao longo da estrada até Vila Rica, onde foi exibida sua cabeça.

O feriado em sua homenagem só foi promulgado em 9 de dezembro de 1965 | Foto: Divulgação

Curiosidades

1. Tiradentes careca?

Historiadores afirmam que Tiradentes era bem diferente do que as pinturas mostram. Como era um alferes (tipo de tenente do exército), precisava manter cabelo e barba raspados, outro fator apontado pela professora de história, citando o historiador José Murilo de Carvalho, fala sobre a determinação da rainha Dona Maria I que todos deveriam ir para a forca de cabelos raspados.

A figura que conhecemos hoje teria sido inventada para se parecer com Jesus Cristo e facilitar a simpatia pelo inconfidente, para que o símbolo da inconfidência fosse respeitado. Porém, a verdadeira imagem de Tiradentes antes da morte, segundo Murilo de Carvalho no livro “Os bestializados e a república que não foi” é a de um homem abatido, macérrimo, com pele amarelada e os olhos esbugalhados.

“Como iriam tirar chacota da imagem real de Tiradentes, os primeiros republicanos resolvem cristianizar o mártir, pois assim o povo, em sua maioria cristã, não mancharia a imagem do ícone da inconfidência”, afirma Maria Aurilene.

2. Sumiço da cabeça

Após a morte de Tiradentes, a coroa portuguesa espalhou diversas partes do corpo do inconfidente por todo o caminho desde a praça de Lampadosa até Ouro Preto, onde a cabeça foi colocada na praça central da cidade. Entretanto, a cidade tomou um susto ao amanhecer. A cabeça de Tiradentes foi roubada. Até hoje diversas lendas rondam a história e seu crânio nunca foi encontrado.

3. ‘Aqui não crescerá nada’

A coroa portuguesa também ordenou que a casa de Tiradentes fosse completamente destruída e o terreno em que a moradia foi construída deveria ser salgado com sal grosso, para que assim não crescesse nenhum tipo de vida no local. Até hoje o local em que o inconfidente morou é um importante ponto turístico em Ouro Preto.

4. Pensão aos descendentes de Tiradentes

Durante a ditadura um decreto-lei criou a pensão de dois salários mínimos para Pedro de Almeida Beltrão Júnior, Maria Custódia dos Santos e Zoé Cândida dos Santos, que seriam descendentes de Joaquim José da Silva Xavier.

O regime tentava criar um ambiente de ufanismo e estimulava o culto aos heróis da pátria, como o líder da Inconfidência Mineira. O benefício foi concedido pela primeira vez em 1969, quando o regime julgou ter encontrado os "últimos três trinetos" do alferes Joaquim José da Silva Xavier.

O último registro de que se tem conhecimento é de pagamento a uma oitava parente, a idosa Lúcia de Oliveira Menezes, tetraneta de Tiradentes.

Por que Tiradentes?

Ele era chamado dessa forma por conta de suas práticas na extração de dentes, aprendidas com o tio. Oficialmente, nunca se formou dentista.



