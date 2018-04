Brasil, 518 anos de histórias: do descobrimento aos dias de hoje

Manaus - Em busca de uma nova rota para a Índia, Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, gritou: “terra à vista!”, ao enxergar uma porção de terra parecida com um monte. Era domingo de Páscoa, e naquele momento, a esquadra portuguesa, enviada pelo então rei de Portugal Dom Manuel, chegava à Porto Seguro, na Bahia, primeira vila brasileira. Ensinada nas aulas de história, ainda na infância, a data é conhecida como o dia do Descobrimento do Brasil.

Os acontecimentos históricos do descobrimento muitos já conhecem. Embora o espanhol Vicente Pinzón tenha passado primeiro por aqui, em janeiro de 1500, pelo Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, foi o português Pedro Álvares Cabral quem chegou aqui e reclamou as terras da então Ilha de Vera Cruz para o Rei de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1492.

À medida em que os europeus chegavam, começava a se estabelecer um Brasil como uma colônia de extração de riquezas. Os povos ameríndios, primeiros habitantes da nação, acabaram sendo subjugados, mas encontravam maneiras de sobreviver e manter sua cultura.

A primeira missa no Brasil foi rezada em 26 de abril de 1500, por frei Henrique de Coimbra | Foto: Reprodução/Óleo sobre tela de Victor Medeiros de Lima

“Não se pode negar que havia aparelhos de repressão na época, mas precisamos deixar claro que naquele contexto era natural. O povo que foi escravizado criou uma capacidade de sobrevivência incrível. Repito: não estamos falando do que é certo ou errado. No contexto da época, a escravidão era algo natural entre os povos”, explica a professora Dra. Márcia Melo, do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas (DH/Ufam).

Mesmo com a escravidão e as diferenças culturais, os índios e os portugueses, conseguiam conviver. “Tem um exemplo claro na área da saúde. Era muito difícil virem médicos de Portugal, até porque o único caminho era pelo mar. Então o português que estava no Brasil se valia muito dos remédios naturais produzidos pelos índios”, aponta a docente.

Posteriormente, com a chegada dos africanos, houve novas mudanças. Há relatos de escravos que trabalhavam em convivência harmoniosa, sem repressão por parte dos senhores. “E é aí que começam a acontecer casamentos e mestiçagem, do branco com o índio, do negro com o branco e até mesmo do negro com o índio. Esse produto mestiço, que é o brasileiro, herda o espírito de tolerância e harmonia que permeou os seus antepassados”, destaca Márcia Melo.



Responsáveis por fundarem importantes colônias e capitais brasileiras, os países de Holanda, Reino Unido, Espanha e França, marcam uma grande jornada na construção do Brasil. Os Holandeses estiveram no Nordeste do país, local onde fundaram a Nova Holanda, tendo Maurício de Nassau, como chefe de Estado. A capital era Mauritsstad (Cidade Maurícia, em holandês), hoje, Recife.

No Norte, na Ilha de Upaon-Açu, os colonizadores franceses liderados por Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière, fundaram o Forte de São Luís, que deu origem ao que hoje se conhece como São Luís, capital do Maranhão.

A Batalha dos Guararapes, em 1648, é prova da união entre negros, portugueses e índios - e também marca o surgimento do Exército Brasileiro | Foto: Reprodução/Óleo sobre tela de Victor Medeiros de Lima

Mas o que mudaria caso a colonização brasileira tivesse sido feita exclusivamente por esses países? “Quando me perguntam se estaríamos melhores sendo colonizados por outros países, devolvo logo com outra pergunta: já viu como estão a Guiana Francesa e a Guiana Holandesa, ou Suriname, hoje? A situação econômica nos dois países não está boa, e olha que até hoje a Guiana Francesa é território francês”, explica Márcia Melo.



A docente ressalta ainda que Portugal se destacava entre as outras grandes nações, porque sua maneira de colonizar era diferente das outras. “Quando os portugueses chegavam, não iam só para extrair as riquezas. Eles tinham uma maneira, mas se chegassem e vissem que o ambiente não estava favorável, eles mudavam a metodologia imediatamente. A adaptação ao método de colonizar era rápida, e a convivência era pacífica”.

“Se a colonização portuguesa foi um problema? Acredito que não. Acho, inclusive, que ela nos resguardou de muitas coisas. Nos deu nacionalidade, nos deu um idioma único. A Itália, por exemplo, é um país pequeno com vários dialetos. Já o Brasil tem um idioma só, com pequenas variações regionais, de sotaque. E somos um país continental. Graças às raças que nos formaram, hoje somos brasileiros e mantemos dentro de nós este sentimento brasílico”, completa.

Do pau-brasil à indústria: a força motriz da economia brasileira

Nos primórdios da história brasileira, a principal fonte de economia da colônia para o império português era a extração do pau-brasil, e logo em seguida, da cana-de-açúcar. No Velho Mundo, tais materiais eram imprescindíveis para o comércio, e Portugal enriqueceu.

No século 18 as coisas começam a mudar. Na região de Minas Gerais, o ouro é descoberto e, na agricultura, o país tem destaque com a produção do café brasileiro. A partir do século 19, a Amazônia mostra ao mundo as riquezas dos seringais e a produção da borracha. Com a Revolução Industrial, novas máquinas são criadas, e na virada do século 20, as primeiras manufaturas surgem no país inteiro.

“Nos últimos 50 anos, nosso país experimentou um crescimento incrível. Mas ao mesmo tempo, ainda percebo a desigualdade, tanto econômica como social. Aqui na capital amazonense temos bairros com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Noruega, mas outros bairros, ao lado destes, tem o IDH da Tanzânia. Existe uma desigualdade imensa, que o Brasil ainda precisa superar”, afirma o deputado Serafim Corrêa (PSB).

A partir do Pólo Industrial de Manaus, a capital amazonense tem hoje o 7° maior PIB do Brasil | Foto: Alexandre Fonseca/Arquivo EM TEMPO

Com o desenvolvimento do Pólo Industrial, a cidade de Manaus tem hoje o 7° maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, e é considerada uma das 30 melhores cidades no ramo de negócios em toda a América Latina. A economia centralizada na Zona Franca e no turismo da região, torna o Amazonas destaque, não só perante o Brasil, mas também diante do mundo.



Economista de formação, Serafim acredita que o futuro do Brasil na economia é, de fato, superar as desigualdades. “Como nação, estamos desenvolvidos. Tivemos mudanças drásticas na nossa economia, como a troca da moeda para o real, que nos fez valorizar ainda mais a nossa moeda. Hoje, o nosso papel-moeda é o cartão de crédito, que usamos em todas as transações. Mas antes de tudo, o que precisamos superar, são as desigualdades sociais e econômicas, e isso só pode ser feito com a ajuda de todos”, completa o parlamentar.

Novos sabores e temperos

Quem veio para morar no Brasil, seja escravo ou livre, também trouxe a culinária do país de origem, tornando a gastronomia brasileira diversificada, porém, com forte base na cultura indígena. É o que explicam os professores Erik Alcântara e Bruno Leitão, do curso de Gastronomia da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

“Três povos são os formadores da cozinha brasileira: os indígenas, que já tinham a sua comida, baseada nos peixes e na caça; além dos colonizadores e os escravos. As influências europeias começaram a chegar, como, por exemplo, no hábito das refeições pontuais no dia, já que os índios comiam apenas quando dava fome”, explica Leitão.



Pela distância entre as regiões, percebe-se que cada cultura tem a sua comida específica. Na Amazônia, não pode faltar peixe, farinha e tucupi na mesa de cada família. Já em regiões como o Sul do Brasil, é comum ver pessoas com chimarrão pela rua, além de serem conhecidas por consumirem bastante carne assada, o famoso churrasco.

No Norte do Brasil, a base da alimentação é o peixe, a farinha e o tucupi - e o tambaqui assado é um delicioso exemplo disso | Foto: Reprodução/YouTube

“A partir do momento em que recebemos influências e influenciamos alguém, a cultura muda. Por causa do seu isolamento do restante do Brasil, a região Norte é conhecida por ter a comida mais autêntica, digamos assim. Mas a nossa gastronomia está em constante evolução”, ressalta Leitão.

“Brasil, meu brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos…”

No Brasil, a música possui um destaque especial. O país deu ao mundo grandes nomes como Carlos Gomes, compositor de óperas como "O Guarani", baseada no romance de José de Alencar, e eternizada na abertura do programa de rádio "A Voz do Brasil".



Durante o período colonial, a atividade musical era intensa, principalmente nas igrejas católicas das vilas e cidades da colônia. Há relatos, inclusive, de organarias (oficinas de construções de órgãos) e traduções de cantochão, isto é, o canto litúrgico católico, do latim para o nheengatu.



O professor Dr. Márcio Páscoa, da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), ressalta, inclusive, que há registros de apresentações de óperas durante o século 18 até mesmo na Amazônia, bem antes do Teatro Amazonas e do Theatro da Paz, em Belém.



“As óperas que eram apresentadas durante esse período, quase sempre tinham os textos originais em italiano traduzidos para o português, porque se tinha aí o gosto português ou luso-brasileiro. Os registros que temos são em Mazagão, Belém, Barcelos, Vila Nova da Imperatriz, Cuiabá, entre outros lugares do interior da Amazônia brasileira”, completa Páscoa.



Como Carlos Gomes, outra grande estrela brilhou no rol da música brasileira: Chiquinha Gonzaga. Pianista, ela foi a primeira “chorona” (pianista de choro) do país, compondo peças como a marchinha "Ó, Abre Alas".

Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga são dois dos maiores nomes da música erudita e popular brasileira | Foto: Reprodução

“Ela tem paralelo com compositores masculinos, mas o seu principal diferencial era ser mulher, compositora, empresária de si mesma. Da geração dela, surgem os primeiros artistas populares a serem gravados no Brasil, a partir de 1902”, explica o professor.



Novas gerações de cantores mudam o cenário musical do Brasil, o século 21 traz o pop brasileiro. Com raízes no funk da periferia do Rio de Janeiro, o ritmo descreve nas letras a situação de comunidades. O destaque vai para a cantora Anitta, que explodiu nas principais emissoras nacionais e internacionais, dona do hit “Vai, malandra”, a cantora entrou recentemente no top 10 da Billboard, ranking que reúne os artistas mais tocados no mundo.



“A comunicação, de um modo geral, sofreu uma grande revolução e a internet ajudou nisso. A forma de fazer música mudou e hoje é muito mais fácil gravar uma música ou um CD. Existe uma segmentação sociorracial e cultural para abrigar manifestações como o funk ou o pop, e as pessoas buscam um elemento de identificação que os ligue com esta música. Embora o conteúdo importe, o que vale também é o envolvimento social”, finaliza Márcio Páscoa.

Esporte brasileiro: ousadia, alegria, malandragem e orgulho

Quando se fala em esporte no Brasil, os nomes de Pelé, Neymar Jr., Thiago Silva, Ronaldinho Gaúcho e outros atletas do futebol são logo lembrados. Mas, além deles outros atletas, também brilharam no esporte nacional, como Ayrton Senna, Gustavo Kuerten, Thiago Braz, Hugo Hoyama, Isaquias Queiroz, Robson Caetano, Maurren Maggi, Fabiana Mürer, Marta, Hortência Marcari, Oscar Schmidt, e tantos outros. No salão de honra do esporte brasileiro, estes nomes são considerados heróis.

No entanto, a história olímpica e esportiva brasileira começa bem antes de todas essas personalidades. De acordo com o Dr. Afonso Nina, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM (Feff). “Depois da Independência do Brasil, com a vinda de imigrantes europeus, como alemães e austríacos, chegam também os métodos de ginástica dos franceses e alemães, tanto para a prática esportiva como para o treinamento de condicionamento físico das Forças Armadas”, explica o professor.

Guilherme Paraense foi o primeiro medalhista olímpico, em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica | Foto: Reprodução

Junto com a ginástica, outro esporte toma as principais capitais brasileiras: o remo e as regatas. Não é à toa, que os principais clubes de futebol do Brasil nascem com o nome de clubes de regatas, como o Flamengo, o Botafogo e o Vasco da Gama. “É a partir deste momento que começam, inclusive, os banhos de mar. A própria moda muda a partir da prática do remo”, conta Afonso Nina.



Falando em futebol, o esporte que arrebata multidões não nasceu aqui, e sim do outro lado do oceano. Filho de ingleses, o paulistano Charles Miller vai para a Inglaterra estudar e, quando volta, em 1894, traz na mala um par de luvas, uma bola, chuteiras e um livro de regras. No ano seguinte, é registrado o primeiro jogo de futebol, entre funcionários de duas companhias industriais. Miller não imaginava, entretanto, que 108 anos depois de desembarcar com seu material no Brasil, a Seleção Brasileira de Futebol se tornaria pentacampeã do mundo, em 2002, no Japão.

Em 1906, o futebol chega ao Amazonas, com a fundação do Racing Club Amazonense e o estádio Parque Amazonense, no bairro de Nossa Senhora das Graças. No ano de 1913, nascem os dois gigantes do futebol amazonense: o Nacional Futebol Clube, conhecido como “Leão da Vila Municipal”; e o Atlético Rio Negro Clube, o “Galo da Praça da Saudade”. No ano seguinte, começa o Campeonato Amazonense de Futebol.

Brasil olímpico

A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos aconteceu em 1920, e com direito a medalha de ouro: o militar Guilherme Paraense competiu na modalidade de Tiro, ganhando as medalhas de ouro e bronze. A primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, em Los Angeles, no ano de 1932. Lenk também foi pioneira, porque em 1936, introduziu o nado borboleta nos Jogos Olímpicos de Berlim.

Maria Lenk foi a primeira brasileira a participar de Olimpíadas, nos Jogos de Los Angeles, em 1932 | Foto: Reprodução

“Não havia incentivo ao esporte no Brasil nesses primeiros anos, tanto que o Adhemar Ferreira da Silva, quando voltou dos Jogos de Helsinque, em 1952, trazendo o primeiro ouro brasileiro no salto triplo, foi demitido da Prefeitura de São Paulo, onde trabalhava. O prefeito mandou dizer que ‘a Prefeitura não é lugar para pessoas que ficam saltando por aí, despeça-se este homem! ’, era uma situação complicada para os nossos esportistas”, relata Afonso Nina.



Hoje, o quadro olímpico brasileiro está mudado, existem incentivos do Governo Federal para a prática de esportes. As Forças Armadas mantêm um programa de treinamento de alto rendimento para os atletas. Dos 465 que competiram nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, 145 eram militares.

| Autor: Márcio Melo

Se há incentivo, há vitórias! Também nos Jogos de 2016, o Brasil soltou o grito de campeão em esportes como o salto com vara, com Thiago Braz; a canoagem, com Isaquias Queiroz; Rafaela Silva, no judô; Robson Conceição, no boxe; Martina Grael e Kahena Kunze, na vela, além, claro, de Alison e Bruno, no vôlei de praia, e as seleções olímpicas de futebol e voleibol.



Thiago Braz foi uma das surpresas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro: foi medalha de ouro no salto com vara | Foto: Divulgação

O que esperar para o futuro?

Ao analisar todos os processos que o Brasil passou para se tornar a pátria que é hoje, chega-se à seguinte conclusão: o país que começou lá atrás com Pedro Alvares Cabral, ainda tem muito o que evoluir.



Alguns diriam que o que falta para o Brasil conseguir progredir é incentivo à educação. Mas não é apenas a educação escolar e universitária, e sim a educação dos bons costumes, dos bons valores, que, com as mudanças de geração, se perderam com o tempo. A professora Dra. Márcia Melo acredita que a transformação do Brasil pode vir por uma educação que dê aos seus alunos noções de cidadania.



“Morei por vários anos na Europa, e percebi que eles têm uma resiliência incrível. Em 2012 eles estavam em crise econômica, e se uniram para dar a volta por cima. Isso nos dá uma lição de que, mesmo que estejamos desesperançosos com qualquer situação, seja política, econômica ou social”, encerra a docente.

A autônoma Vera Lúcia Rodrigues, de 60 anos, é um exemplo do brasileiro que persevera, não desiste. Mãe de três filhos e avó de vários netos, ela conta que já passou por várias situações onde acreditava que nada ia dar certo. No entanto, ela deu a volta por cima.



“Quero que, no futuro, meus netos possam viver em um Brasil sério, sem corrupção, com seriedade, mais esperança, justiça, empregos e oportunidades para todos. Eu tenho absoluta certeza que isso só irá acontecer se o povo tiver Deus, de fato, nos seus corações”, finaliza.

