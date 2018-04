Pai mata esposa e filha na frente de outros filhos

Manaus - Um homem de 33 anos é suspeito de assassinar a própria esposa de 26 anos e a filha de 1 ano e 7 meses. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (20), em Leme (SP). O suspeito continua foragido.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu, por volta de 23h30 na casa da família, na rua Abilio Zanca, no Jardim Empyreo. Antônio Genilson Souza Soares, de 33 anos, esfaqueou a esposa Nayara Fernanda da Silva Matos e a filha Lorena Sofia Souza de apenas 1 ano e 7 meses.

De acordo com informações da mãe de Fernanda, Antônio não aceitava o fim do relacionamento. Os outros três filhos do casal, que presenciaram o crime, não foram feridos. Uma vizinha da vítima afirmou que encontrou o assassino na rua após o crime e que ele teria confessado o assassinato.

A mulher foi até a residência e encontrou os corpos das duas vítimas no chão e os outros filhos do casal chorando.

Mãe e filha chegaram a ser socorridas por vizinhos e pela PM, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.

