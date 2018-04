PM é assassinado com tiro no peito ao dar carona para amigo

A vítima ainda chegou a revidar a ação criminosa com tiros e mesmo ferido conseguiu dirigir por um trecho | Foto: Reprodução

Cariacica - Enquanto levava um amigo para casa, o soldado da Polícia Militar do Espírito Santo Lucas Sabino dos Santos Neto, de 26 anos, foi baleado com um tiro no peito e morreu a caminho do Hospital Meridional, em Cariacica, na Grande Vitória. Ele foi vítima de uma emboscada no bairro Itacibá, na madrugada desta quarta-feira (25).

A vítima ainda chegou a revidar a ação criminosa com tiros e mesmo ferido conseguiu dirigir por um trecho, mas acabou se envolvendo em um acidente de trânsito ao bater o carro no muro de uma residência. Ele foi socorrido por Policiais Militares que passaram pelo local em uma viatura, mas não sobreviveu.

Leia também: Suposto traficante é crivado de balas no Novo Aleixo

O amigo de Lucas, um rapaz de 22 anos, levou um tiro de raspão e está internado no mesmo hospital que o policial baleado foi socorrido. Um homem apontado como autor dos disparos que feriram o PM e o amigo também está internado, porém no Hospital São Lucas, em Vitória, com um ferimento na perna.

Ao menos dez pessoas foram conduzidas para a delegacia para esclarecimentos sobre o homicídio e a tentativa de homicídio.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Peruano que mandou matar traficante integra quadrilha presa em Manaus

Corpo de 'Já Morreu' é encontrado em decomposição no ramal da Bica

Detento é encontrado morto dentro de banheiro em presídio de Manaus