Justiça rejeita redução de pena para Elize Matsunaga

Elize confessou o crime alegando que agiu em legítima defesa | Foto: Reprodução

São Paulo - Indiciada por homicídio qualificado por ter esquartejado o marido em 2012, em São Paulo, Elize Matsunaga entrou, nesta quarta-feira (25), com o pedido na Justiça para redução da pena de 19 anos, 11 meses e um dia de prisão. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou a solicitação e manteve a decisão de condenação da ré em regime fechado.

A informação foi confirmada pelo advogado de defesa, Luciano Santoro, que afirmou em entrevista que irá recorrer da decisão. Ele diz entender que a corte do TJ manteve a deliberação por não compreender os argumentos da defesa.

A decisão unânime contou com os votos do relator Freitas Filho, do desembargador revisor, Otávio Rocha e o desembargador Reinaldo Cintra, todos da 7ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça. O caso, que permanece em segredo de justiça, já foi avaliado diversas vezes, das quais os desembargadores afirmam não compreender ambos os pedidos.

Elize foi condenada a 19 anos 11 meses e 1 dia de prisão | Foto: Divulgação

Bacharel em Direito, Elize confessou a autoria do crime em seu julgamento declarando que matou e esquartejou o marido Marcos Kitana Matsunaga, em sua defesa. Câmeras do edifício, onde o casal morava e o crime ocorreu, gravaram o exato momento em que a mulher descia do elevador com malas usada para esconder os pedaços do corpo esquartejado até o estacionamento do prédio.

O Ministério Público de São Paulo solicitou na época que Elize também fosse condenada pelo homicídio com mais outras duas qualificadoras, isso porque ela teria usado uma faca para esquartejar o marido ainda vivo e a do motivo torpe, por ter matado o pai de sua filha para ficar com o dinheiro do herdeiro dos alimentos Yoki.

Pena

Homicídio: 18 anos e 9 meses;

Destruição e Ocultação de Cadáver: 1 ano, 2 meses e 1 dia;

Pena Total: 19 anos 11 meses e 1 dia.

Edição: Isac Sharlon

