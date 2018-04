Anvisa proíbe venda de lote de peito de frango por risco de meningite

Foi proibido em todo território brasileiro um lote de peito de frango cozido congelado fabricado pela empresa G L Faleiros Indústria de Alimentos Eireli. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o motivo da proibição foi a presença de bactérias que podem causar a meningite.

O comunicado de recolhimento foi emitido pela própria fabricante. A empresa recuperará todo o estoque existente no mercado referente ao lote citado.

De acordo com o comunicado no lote 0320 foi detectado a presença da bactéria Listeria monocytogenes, que pode causar várias doenças, além da meningite, como septicemia, encefalite e infecções cervicais e intra-uterinas em mulheres grávidas, levando ao aborto espontâneo.



Amazonas

Na capital amazonense, alguns casos de meningite estão preocupando as autoridades de saúde do Estado. O último caso foi do estudante universitário, de 17 anos, que deu entrada às pressas no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus, após ser diagnosticado com meningite meningocócica.

Além do jovem, outras 53 pessoas estão recebendo a quimioprofilaxia e serão monitoradas em Manaus pela equipe do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Dessas, 13 pessoas são da família e moram no mesmo endereço do estudante. As outras 40, são colegas da faculdade em que ele estuda.



Entenda a doença

Mas o que é a meningite, quais as causas da doença, como é transmitida e como se prevenir? Sobre essas perguntas a reportagem do EM TEMPO conversou com o Dr. Antônio Magela. Ele é médico infectologista e diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical (FMT).

"A meningite são membranas em forma de líquido que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Quando os micro-organismos, que podem ser também bactérias, conseguem chegar nesse líquido, o nosso sistema de defesa reconhece o invasor e desencadeia um processo inflamatório tentando neutralizar o agressor", explica Magela.

Segundo o especialista, além de bactérias, outras ameaças também podem ocasionar a meningite, como vírus, fungos, protozoários, vermes e substâncias químicas. "Dentre as causas da doença, principalmente este caso que está acontecendo em Manaus, tem uma infecção causada pela bactéria chamada M eningococo , essa é a causadora dessa meningite registrada essa semana".

Edição: Isac Sharlon

