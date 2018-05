Prédio que abrigava 90 famílias é incendiado e desaba no Centro

São Paulo - Um prédio de 26 andares no centro da capital paulista, onde viviam 50 famílias, desabou em chamas por volta das 3h desta terça (1º), após ter sido atingido por um incêndio. O edifício, que ficava na Avenida Rio Branco, na região do Largo do Paissandu, Centro da capital, era ocupado indevidamente por um movimento social de defesa ao direto a moradia.

O Corpo de Bombeiros confirmou, até o momento, que uma pessoa morreu. Não há informações oficiais sobre o número de desaparecidos. Uma faixa da avenida Rio Branco, onde o prédio estava construído, foi tomada pelos escombros do edifício que desabou.

Segundo moradores do prédio, o fogo começou por volta de 1h30, no 5º andar, e se espalhou com rapidez. Algumas vias de tráfego de veículos foram interditadas devido ao acidente e a área do incêndio foi isolada. Segundo o secretário de Assistência Social do município, Filipe Sabará, 248 pessoas, divididas em 90 famílias que estavam no prédio, estão sendo atendidas.

Um segundo prédio, próximo ao que desabou, também foi atingido pelo incêndio. | Foto: Divulgação/ TV Globo

Um homem caiu do edifício na tentativa de se livrar das chamas e os bombeiros, em informações preliminares, afirmaram que estavam fazendo buscas com equipamentos de segurança, mas que não acreditavam na sobrevivência da vítima. "A experiência diz que não é fácil encontrar alguém com vida", disse um porta-voz do órgão.

Um segundo prédio, próximo ao que desabou, também foi atingido pelo incêndio. O edifício, no entanto, estava vazio e as chamas estão restritas a um único andar. Cerca de 160 membros do Corpo de Bombeiros atendem a ocorrência. O prefeito de São Paulo estima que até a terça (8) todos os escombros sejam retirados do local.

