Homem suspeito de abusar e matar bebê de um ano é espancado

Recife - Suspeito de abusar sexualmente e espancar um bebê de um ano até a morte, um homem, identificado como Alan Davison Cardoso, foi espancado por moradores na Estação Coqueiral, do Metrô do Recife (PE), quando tentava fugir dos agressores.

Os policiais militares conseguiram intervir na ação dos populares, que acusaram Alan de ter praticado o crime contra uma criança que deu entrada no hospital e morreu minutos depois.

Durante depoimento na delegacia, o pai da criança que foi supostamente abusada e espancada, revelou que o garoto morava com uma tia, e que o acusado de realizar o ato era companheiro da mulher.

Entenda o caso



De acordo com a polícia, uma criança de um ano e seis meses deu entrada com vários hematomas e suspeita de abuso sexual, no Hospital Otávio de Freitas, em Recife. A vítima teria sido deixada por um homem, em um carro preto, que fugiu logo em seguida.

