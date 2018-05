Criança usa Whatsapp para denunciar estupro cometido pelo próprio pai

Brasil - Uma menina de 8 anos denunciou o próprio pai, um homem de 38 anos, para a polícia. Ela usou o Whatsapp para relatar um abuso cometido na noite da última segunda-feira (30), em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. A criança enviou os áudios para os policiais militares que saíram em diligência para o endereço informado.



Quando a equipe de policiais chegou até a residência, a criança explicou que o pai colocou a mãe para dormir em outro cômodo, para poder ficar sozinho com ela. Ainda no local do crime, a vítima ainda contou com detalhes o que o pai fez com ela.

Leia também: Briga entre facções: Comando Vermelho ameaça FDN com funk no Amazonas



De acordo com a polícia, o abusador teria colocado a menina em cima dele e tocado nas partes genitais dela. A criança ainda contou que quando tentou pedir socorro à mãe, teve a boca tapada pela mão do pai, que ainda a ameaçou.

A mãe da menina foi indagada pela polícia se sabia de algo. Ela explicou que tinha notado um comportamento estranho no companheiro, mas nada que viesse a fazer com que ela procurasse a polícia. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada da cidade.

