Depois de matar um, homem é baleado ao tentar roubar carro de policial

Brasil - Um homem, ainda não identificado, foi baleado enquanto tentava roubar o carro de um policial civil, para fugir após ele ter cometido um homicídio. O assaltante estava na companhia de dois suspeitos, que fugiram no local depois de ouvirem os disparos feitos pelo investigador. O crime ocorreu na zona Norte de Recife.

De acordo com a PM, o suspeito baleado foi socorrido e, em seguida, encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. A vítima teria participado do homicídio de um auxiliar de pedreiro, de 22 anos. Ele e mais dois homens chegaram ao local atirando contra o jovem, que não resistiu e morreu.

Ainda conforme informações da polícia, o trio, após cometer o homicídio, tentou roubar o carro do policial civil, que reagiu e baleou um dos suspeitos. Os outros dois homens conseguiram fugir. A morte pode ter sido cometida por engano.

O corpo do auxiliar de pedreiro foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O caso foi registrado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

