Homem mata criança de 3 anos e fere outra após cachorro levar pedrada

Brasil - Depois de ferir duas crianças, uma de 3 anos e outra de 10, com golpes de faca, um homem não identificado foi preso pela polícia na tarde desta sexta-feira (4). As vítimas foram socorridas, mas a de 3 anos não resistiu e morreu no hospital. O suspeito de cometer o crime tem problemas psiquiátricos e teve um surto após a criança menor jogar uma pedra no cachorro dele.

Leia também: Envolvidos no atentado que matou advogado podem ter sido baleados

De acordo com a polícia, após ferir as crianças com a faca, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos moradores. Eles acionaram a polícia por meio do Whatsapp. Uma equipe foi até o local do acionamento, que fica na zona Norte de Pernambuco, e realizou a prisão do homem. Ele foi levado à delegacia, onde o crime foi registrado.

Ainda conforme a polícia, o homem teve que ser transferido da delegacia porque a população tentou linchá-lo. Moradores, revoltados com o caso, chegaram destelhar a casa do homem e quebrar os móveis.

Leias mais:

Briga entre facções: Comando Vermelho ameaça FDN com funk no Amazonas

Policiais Federais são denunciados por crime de tortura em Tabatinga

Envolvidos no atentado que matou advogado podem ter sido baleados