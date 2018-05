Helicóptero que levava noiva para casamento cai e pega fogo

São Paulo - Helicóptero que levava uma noiva para o casamento em Vinhedo, no interior de São Paulo, caiu neste sábado, 5, antes de pousar e deixou três pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero explodiu após a queda, mas os ocupantes conseguiram escapar. A noiva, nome não divulgado, não teve ferimentos. O piloto do helicóptero, assim como um fotógrafo e uma criança que estavam no local, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância da prefeitura local.



A polícia local informou que a noiva não ficou ferida, o piloto teve o braço quebrado e a criança saiu com sangramento no nariz. Após o piloto perder o controle da aeronave, a hélice bateu em uma torre da estrutura do local da festa, que era parecido com um castelo, e caiu de uma altura de cerca de sete metros. O acidente ocorreu em frente aos convidados e no momento em que o noivo esperava a chegada da futura esposa.

