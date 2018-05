Bombeiros retiram mais de mil toneladas de escombros do prédio em SP

São Paulo - Continua intenso o trabalho do Corpo de Bombeiros neste domingo (6), para a retirada dos escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou na última terça-feira (1º), no Largo do Paissandu. Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, mais de mil toneladas de entulho foram retiradas do local. "Em média são retiradas 250 toneladas de entulho por dia", aponta Palumbo.

Nesta manhã, a equipe da corporação conta com 49 homens, com duas frentes de trabalho. Durante a madrugada o efetivo contava com 37. As equipes se revezam em turnos de 12 horas e, neste período, existe também a troca entre os bombeiros no local. Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, André Elias, os números permanecem inalterados. "Continuam as buscas pelas cinco vítimas que não foram localizadas".

De acordo com Elias as equipes continuam no combate ao incêndio e nas buscas e resgates em estruturas colapsadas. "A maior ênfase agora é com o trabalho das máquinas. Um trabalho um pouco mais ágil, monitorado pelas equipes",explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Leia mais:

Imóveis vizinhos do prédio que desmoronou em SP não têm risco de cair

Mãe e filhos gêmeos estão entre as vítimas de prédio que desabou em SP

Moradores de prédio que desabou no centro de SP passam a noite na rua