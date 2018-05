Bebê de 8 meses morre após levar choque elétrico enquanto brincava

| Foto:

Um bebê de 8 meses morreu neste domingo (6), vítima de choque elétrico. De acordo com testemunhas, a criança estava em casa com a avó e a tia, quando sofreu a descarga. Ainda segundo moradores, ela brincava em um andador quando teria puxado uma tomada que estava sem proteção. Caso aconteceu no bairro dos Torrões, na Zona Oeste de Recife.



Daphny Souza da Silva Costa chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, de onde foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da cidade.

A família foi informada que a bebê sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.





Para evitar acidentes



- Não deixe aparelhos eletrônicos ligados à tomada após o uso;

- Não mexa em eletrônicos com as mãos molhadas;

- Evite tocar nas partes metálicas de carregadores de celular enquanto estiverem plugados na tomada;

- Enquanto a tomada não estiver em uso, coloque protetores para evitar choque caso a criança coloque a mão.





