Marcela Temer pula em lago do Alvorada para resgatar cachorro

Brasília - A primeira-dama Marcela Temer pulou em um lago, dentro do Palácio da Alvorada, em Brasília, para resgatar o seu cãozinho "Picoly". Segundo a assessoria de imprensa, Marcela caminhava pelo local com o filho, Michelzinho, quando o animal entrou na água atrás dos patos que nadavam no local.



Picoly não conseguiu retornar à margem, e a primeira-dama resolveu salvá-lo, jogando-se com roupa e tudo no lago. O resgate do cão, da raça jack russell, ocorreu no dia 22 de abril, mas só veio a público neste fim de semana.

A agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que acompanhava o passeio acabou sendo afastada da função por não ter ajudado a salvar Picoly.

Segundo a assessoria de imprensa da primeira-dama, Marcela tem prerrogativa de segurança e não teve retorno da agente ao pedir assistência durante o resgate.

A agente não foi exonerada, mas deixou a segurança pessoal de Marcela e foi realocada nos quadros do GSI. Picoly está na família do presidente Michel Temer desde setembro de 2016. E faz companhia para outro membro, o golden retriever Thor.

