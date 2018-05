Testemunha acusa vereador e ex-PM pela morte de Marielle Franco, no RJ

Rio de Janeiro - Em depoimento à Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro (DH/PC-RJ), um homem denunciou o envolvimento direto do vereador Marcello Siciliano (PHS) e do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como “Orlando de Curicica”, no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março deste ano, na Zona Central do Rio. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a testemunha, que também deu detalhes sobre o planejamento da execução, as conversas entre Siciliano e Amaral iniciaram em junho de 2017. Orlando de Curicica, que cumpre pena na Penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), no Complexo Penitenciário de Gericinó, é acusado de chefiar, da prisão, uma milícia na Zona Oeste do Rio.

Os encontros

Segundo a testemunha, o vereador e o ex-PM teriam se encontrado em junho num restaurante na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste do Rio. No encontro, o homem relata que estava a, pelo menos, um metro de distância dos dois, que estavam em uma mesa ao lado.

“O vereador falou alto ‘tem que ver a situação da Marielle. A mulher está me atrapalhando’. Depois, bateu forte na mesa e gritou ‘Marielle, piranha do Freixo’. Depois, olhando para o ex-PM, disse: ‘Precisamos resolver isso logo’”, afirmou a testemunha. Marielle fora assessora do deputado estadual Marcelo Freixo durante a CPI das Milícias, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo ele, a desavença entre Siciliano e Marielle foi motivada pela expansão das ações comunitárias da parlamentar do Psol na Zona Oeste e sua crescente influência em áreas de interesse da milícia, mas que ainda seriam controladas pelo tráfico. Uma das brigas, segundo a testemunha, envolvia comunidades em Jacarepaguá.

A testemunha explicou ainda que Orlando de Curicica é dono da comunidade Vila Sapê, em Curicica, que trava uma guerra com os traficantes da Cidade de Deus. Segundo a testemunha, a vereadora passou a apoiar os moradores da Cidade de Deus e comprou briga com o ex-PM e o vereador, que tem uma parte do seu reduto eleitoral na região.

Observação

O homem ainda relatou que, um mês antes do atentado, Orlando de Curicica ordenou o crime a partir de Bangu 9. Primeiro, ele mandou que homens de sua confiança providenciassem a clonagem de um carro. O serviço teria sido feito por dois homens identificados nas investigações.

Já clonado, o Cobalt prata foi visto circulando antes do crime próximo ao campo de futebol na comunidade da Merk, na Zona Oeste, controlada pelo ex-PM. A testemunha afirmou que um homem, identificado como Thiago Macaco, foi encarregado de fazer o levantamento dos hábitos da vereadora: onde ela costumava ir, o local que frequentava e todos os trajetos que Marielle usava ao sair da Câmara de Vereadores.

Outros dois assassinatos relacionados ao caso Marielle Franco foram queima de arquivo, de acordo com a testemunha: o de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos, conhecido como “Alexandre Cabeça”; e o do PM reformado Anderson Cláudio da Silva, de 48 anos. Carlos Alexandre foi encontrado morto na Estrada Curumau, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Anderson foi morto na Praça Miguel Osório, no Recreio dos Bandeirantes.

Indicação ao Prêmio Nobel da Paz

Marcello Siciliano chegou a ser uma das indicações brasileiras ao Prêmio Nobel da Paz, no ano de 2010. Ele concorreu com a educadora Zilda Arns, falecida no terremoto do Haiti, e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vereador, que também é empresário, desenvolvia trabalhos sociais na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Procurado pela reportagem do Globo para explicar a relação com Orlando de Curicica, Siciliano informou que não o conhece e afirmou que se trata de "notícia totalmente mentirosa".

