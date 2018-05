Queda de helicóptero deixa um morto e três feridos no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Um helicóptero modelo 206B, caiu no mar próximo ao trecho de areia na altura do posto 4, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio.

Em informações ainda preliminares, a identificação das vítimas ou estado de Saúde ainda não foram divulgadas. O Grupamento Marítimo do bairro realizou os primeiros socorros na área.

Diversos banhistas que presenciaram a queda comentaram em redes sociais o momento do resgate.

O resgate foi realizado pelo Grupamento Marítimo do bairro | Foto: Reprodução

