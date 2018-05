Trio que matou pai e bebê é condenado a mais de 56 anos de prisão

Pai e filho foram assassinados em agosto de 2015 | Foto: Divulgação

Três homens foram condenados pelo homicídio com motivo torpe (considerado vergonhoso) de Lucas Paulo Teles Ribeiro, de 22 anos, e Luan Vitor Teles Vicente, de 11 meses, pai e filho, respectivamente, assassinados em agosto de 2015 em um barraco na região administrativa do Distrito Federal. Na sentença, divulgada em maio deste ano, todos os jurados reconheceram as três qualificadoras apresentadas na denúncia, sendo uma delas o motivo torpe.



Lucas seria um desafeto de Charles, que teria determinado que Madson, Gustavo e outra pessoa, ainda não identificada, matassem o homem enquanto a vítima dormia na casa com a esposa e o filho.

Madson e o outro homem, sem identificação, teriam cercado o barraco onde as vítimas moravam, para Gustavo invadir e atirar contra Lucas. As balas, porém, acertaram também o bebê de 11 meses.

Na condenação do Tribunal do Júri de Samambaia, Charles, conhecido como “Piu-Piu”, e Madson, apelidado de “Masson” ou “Maçon”, foi definida em 24 anos e dez meses de prisão. Gustavo foi sentenciado a 18 anos e oito meses de reclusão, por não apresentar maus antecedentes e confessar o crime. No caso de Luan, o delito foi agravado por ter sido praticado contra pessoa menor de 14 anos. Todos os envolvidos no crime não poderão recorrer em liberdade.

Edição: Isac Sharlon

