Identificadas vítimas de acidente com helicóptero que caiu no Rio

Rio de Janeiro- Identificados os quatro ocupantes do helicóptero que caiu no mar hoje (9), na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O piloto que morreu ao ser resgatado é Murilo Rabelo.

Os três ocupantes da aeronave são Marcelo Freitas, 55 anos, Hélio L. Gomes, de 45, e Paulo Fernandes P. Seixas, também de 55 anos. Eles estão sendo atendidos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O helicóptero que caiu na altura do posto 5, é da empresa Mapa – Empreendimentos e Participações. A aeronave foi fabricada em 1980 e estava apta a operar, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O certificado de navegabilidade tem validade até junho de 2020 e a inspeção anual encontra-se em dia.

Feridos foram levados para hospital

O Corpo de Bombeiros informou que os quatro ocupantes do helicóptero foram resgatados do mar com vida, mas o piloto não resistiu e morreu. Os três feridos foram encaminhados ao hospital, onde estão sendo atendidos. Todos encontram-se fora de perigo.

A Secretaria de Defesa Civil informou, em nota, que bombeiros do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados, na manhã desta quarta-feira (9), para a queda do helicóptero no mar da Barra da Tijuca. Guarda-vidas, mergulhadores e equipe médica participaram do resgate. Aeronaves e motos-aquáticas foram utilizadas na operação.

O helicóptero decolou do Recreio dos Bandeirantes e estava seguindo para Cabo Frio, na Região dos Lagos. A aeronave caiu a 200 metros da arrebentação. As equipes do Grupamento Marítimo de Salvamento agiram rápido e resgataram os quatro ocupantes, com auxílio de um helicóptero da corporação.

