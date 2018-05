Dupla que agrediu covardemente empresário em SP é denunciada

As informações foram divulgadas pelo site da revista Istoé | Foto: Reprodução

São Paulo - O ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o “Maninho do PT”, e o filho dele, Leandro Eduardo Marinho, o “Maninho”, foram denunciados, esta semana, pelo promotor Luiz Eduardo Levit Silberman, por tentativa de homicídio contra um empresário em frente à sede do Instituto Lula, em São Paulo, no dia 5 abril deste ano. As informações foram divulgadas pelo site da revista Istoé

Segundo o promotor, “na suposição de que o ofendido fosse um opositor do ex-presidente, os indiciados, agindo em concurso de agentes, passaram a agredi-lo com emprego de chutes, empurrões e pontapés”.

“À certa altura, quando Carlos Alberto já estava na via e fora da calçada, os indiciados, mesmo percebendo a aproximação de um caminhão pela via, assumindo e aceitando os riscos de produzir o resultado morte, empurraram derradeiramente a vítima em direção à rua com violência”, afirmou.

