Usuários de drogas matam fazendeiro por desligar sinal de Wi-Fi

Miguel Mário levou diversas facadas e teve a mão decepada e o pescoço cortado por três jovens que ficaram enfurecidos sem sinal de Wi-Fi | Foto: Divulgação

Aurelino Leal - A Polícia Civil de Bahia elucidou, nesta semana, o assassinato do agrimensor Miguel Mário Oliveira Santos, 48 anos, que estava desparecido desde o dia 21 de dezembro de 2017, em Aurelino Leal, no Sul da Bahia. Uma vaca da Fazenda Probidade, em que a vítima era proprietária, foi a peça chave para a conclusão do caso.

O animal foi flagrado por investigadores roçando a pata em um monte de terra, próximo a um pé de caju, onde foi descoberta a cova com o corpo do desaparecido.

"Achamos estranha a atitude do animal e começamos a escavar", contou o delegado Lane Andrade, titular da unidade policial do município, em entrevista a um portal de notícias baiano.

Miguel Mário levou diversas facadas e teve a mão decepada e o pescoço cortado pelos irmãos Reinan Oliveira da Silva, de 20 anos, Venício da Silva dos Santos, de 18 anos, e um adolescente de 16 anos, conforme aponta a polícia. Eles tiveram mandado de prisão cumprido na última quarta-feira (9).

Motivação

Conforme informou o delegado, Reinan, Venício e o adolescente estavam usando drogas no dia do crime. "Os maiores de idade disseram que o menor os incitou a brigar porque Miguel tinha desligado o sinal do wi-fi da fazenda e o tinham proibido de jogar futebol no campo, já que ele não morava na propriedade", comentou o delegado.

Reinan e Venício são filhos de um casal que trabalha na fazenda, enquanto o adolescente é amigo dos irmãos e mora na região. Reinan teria travado uma luta corporal com Miguel e Venício usou um facão para decepar a mão de Miguel e depois cortar o pescoço. O menor teria desferido várias facadas no corpo do gerente da propriedade.

O corpo foi enterrado em uma cova rasa a 15 metros do imóvel. Após o crime, o trio limpou a residência, apagando os vestígios de sangue.

Edição: Isac Sharlon

