Pai mata filha de quatro anos após dar ré em caminhão

Criança foi atropelada pelo caminhão e morreu na hora | Foto: Divulgação

Belém - Uma criança de quatro anos morreu ao ser atropelada por um caminhão na manhã desta sexta-feira (13) na rodovia PA-252 no Pará. O acidente ocorreu nas proximidades de um porto que dá acesso à balsa que faz a travessia para o Acará, nordeste do estado.



De acordo com a Polícia, a menina e a mãe tinham teriam ido urinar atrás do veículo onde estavam viajando. O pai da menina deu ré no caminhão, sem saber que ambas estavam atrás do carro.

Testemunhas disseram que pessoas gritaram para avisar o pai, mas não deu tempo dele parar o veículo. O homem ficou em estado de choque ao verificar que havia matado a própria filha.

Pai atropelou a filha sem saber que ela estava atrás do caminhão | Foto: Divulgação

A criança morreu na hora e a mãe foi encaminhada ferida ao Hospital Metropolitana de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.O estado dela é estável.

