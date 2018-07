Avós e avôs cada vez mais conectados nas redes sociais

O Youtube se destaca como preferência entre vovôs e vovós | Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (26), comemora-se o dia dos avós, pessoas que até pouco tempo atrás ainda eram consideradas “analógicas”. Mas, o desenvolvimento da tecnologia tem aberto espaço para as mais diversas faixas etárias, inclusive para os que têm 60 anos ou mais. A TIM fez um levantamento para analisar o comportamento de homens e mulheres a partir desta idade e como é a relação deles com o avanço tecnológico nos dias atuais.

Os dados revelaram que 61% dos usuários acima dos 60 anos utilizam pacotes de dados. Isso pode ser atribuído pela popularização da internet via celular, bem como pelo crescimento do uso dos smartphones. O levantamento ainda aponta que as mulheres, quando o assunto é quem usa mais a internet as mulheres têm uma vantagem, com 63%.

A pesquisa também levou em consideração onde estão os idosos mais conectados do País. Os “vovôs” e vovós” do Rio de Janeiro e da capital paulista são os maiores fãs da internet com, respectivamente, 72% e 71% das conexões brasileiras. Outro dado interesse é que quase a metade das pessoas acima de 60 anos moradoras da região Nordeste utilizam a grande rede.

Curtidas e bate-papo pelo “zap”

Quando o quesito é sobre o que acessam na internet, as de redes sociais são os grandes destaques, seguidos pelos apps de comunicação e os de serviços de streaming de vídeo. Se somados, estes três primeiros itens configuram 55% dos aplicativos mais utilizados pela geração 6.0.

Os aplicativos para relacionamento, jogos e alimentação já aparecem como sendo alguns já buscados, mas ainda não despertaram interesse por parte deste público, com somente 1% de utilização pela base de clientes.

O Facebook é o aplicativo mais utilizado por quem tem 60 anos ou mais. A plataforma foi apontada por 97,3% e só fica na frente do WhatsApp (97,1%). O Youtube também se destaca e está na terceira posição de aplicativos mais acessados, com 95,1%.

*Com informações da assessoria