Homem chora ao vender por R$200 joias roubadas avaliadas em R$ 50 mil

Teresina – Um homem suspeito de furtar joias de uma residência foi preso nesta quinta-feira (26). O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, na Zona Norte de Teresina, no estado do Piauí.

O suspeito confessou à polícia que vendeu as joias por R$ 200, mas lamentou e chorou diante das câmeras ao descobrir que as joias eram de ouro e estavam avaliadas em R$ 50 mil.

O homem ainda disse à polícia que pensou que as joias eram bijuterias. Ele teria vendido as joias no mercado situado no centro da capital. Como pagamento pelas joias, o homem recebeu dinheiro e pedras de crack.

De acordo com a polícia, o homem entrou na casa de uma vizinha e procurou por objetos de valor. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo. O homem foi levado à Central de Flagrantes. A polícia realiza buscas à pessoa que comprou as joias.

