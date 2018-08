Polícia apreende 60 kg de cocaína em carro de casal com duas crianças

A apreensão ocorreu no início da noite de deste domingo (19) | Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 60 quilos de cocaína que estavam sendo transportados por um casal na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do município de Muriqui, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.

A apreensão ocorreu no início da noite deste domingo (19), quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o carro em que o casal viajava, levando também uma criança de cinco anos.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam o nervosismo do motorista e desconfiaram das histórias contraditórias sobre a viagem, e resolveram fazer uma busca minuciosa no carro, quando encontraram 59 tabletes de cocaína - cerca de 60 kg - entre o banco traseiro e o porta-malas.

O casal disse que pegou a droga em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para entregá-la na comunidade do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles foram presos por tráfico de drogas e levados para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, centro da cidade.

A ocorrência foi registrada na 165ºDP, em Mangaratiba.

