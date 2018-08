Polícia investiga se jovem grávida foi morta durante ritual satânico

São Paulo - Uma jovem identificada como Atyla Arruda Barbosa, de 20 anos, encontrada morta no litoral de São Paulo, com suspeita de ter sido assassinada pelos próprios patrões, estava grávida. Para a polícia o crime pode ter sido motivado por um pacto dos assassinos com uma seita satânica. O homem, de 47 anos, que também se intitula padrinho da vítima, afirma ser o pai do bebê que ela esperava.

Segundo laudo emitido pelo Instituto Médico Legal, Atyla estava grávida de, aproximadamente, três meses quando foi assassinada.

Os patrões da garota, um homem de 47 anos e uma mulher de 41, estão presos, suspeitos de terem matado a jovem para receber R$ 260 mil de seguro de vida. De acordo com as investigações, o casal tentou simular um afogamento para que ambos pudessem ficar com o dinheiro.

O delegado Ruy de Matos, responsável pelo caso, contou que há indícios de que o casal tenha envolvimento com uma seita satânica.

"As investigações apontam que eles têm relação com uma seita luciferiana, ou seja, eles adoram Lúcifer. A equipe policial teve acesso a algumas conversas da Atyla com outras pessoas, via WhatsApp, dizendo que ela teria que ofertar dois filhos para a seita, o que nos leva a acreditar que o suspeito era o pai da criança que ela estava gerando", explicou.

O caso

A jovem foi achada morta, com sinais de afogamento, em uma praia da cidade. Na última sexta-feira (17), a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva dos suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. A polícia descobriu que casal pode ter matado para receber o seguro, sendo a mulher a única beneficiária.

Durante depoimento, o homem preso afirmou que teve várias relações sexuais com a garota e admitiu ser o pai do bebê que estava sendo gestado pela jovem no momento do crime.

De acordo com a polícia, como argumento para ter mantido relações sexuais com a vítima, o homem alegou que a esposa não poderia ter filhos, e que Atyla, que morava fora do Estado, foi convidada para trabalhar com os suspeitos e aceitou engravidar para dar a criança ao casal como uma forma de agradecimento.

O corpo foi encontrado no fim de julho, em uma praia de Mongaguá. O casal, que não teve identidade revelada, foi detido na última sexta-feira. As investigações sobre o caso continuam.

