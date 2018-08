Justiça decide soltar pediatra acusada de matar filho envenenado

Brasília – Por decisão da justiça, a médica Juliana Pina de Araújo, de 34 anos, acusada de matar o filho de três anos em junho de 2018 vai ser posta em liberdade e internada em uma clínica particular.

Juliana foi indiciada pelo crime de homicídio duplamente qualificado – envenenamento e não ter dado chance de defesa ao menino. Segundo as investigações policiais, a criança teria sido envenenada após uma overdose de remédios.

Juliana era pediatra e funcionária do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Ela cumpria pena no Presídio Feminino do Distrito Federal, conhecido como Colmeia.

Antes que a decisão de soltura fosse expedida, o juiz Paulo Afonso Siqueira, do Tribunal do Júri, solicitou ao Instituto Médico Legal uma avaliação da sanidade mental da acusada. O laudo emitido pelo órgão é mantido em sigilo e o processo contra a pediatra fica suspenso.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 27 de junho, em um apartamento na Zona Sul do Distrito Federal. O menino ainda chegou a ser levado ao Hospital Materno Infantil, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo.

O laudo cadavérico feito pelo IML apontou a morte por "insuficiência respiratória por intenso edema pulmonar", provavelmente "causado por intoxicação externa medicamentosa".

Ao lado do menino, havia uma mamadeira e remédios de uso controlado. Além da intoxicação, o corpo da vítima presentava um corte na veia do fêmur direito, próximo à virilha. Segundo o delegado responsável pelo caso, o machucado pode ter sido provocado por um bisturi também encontrado no local do crime.

