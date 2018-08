Veja vídeo: Cacau se emociona ao falar de pressão para ser magra

Me siga nas outras redes sociais: 💙 INSTAGRAM: https://instagram.com/claudiiaoficial ✒ Twitter: https://twitter.com/claudiiaoficial 📩 assessoriamariaclaudia@gmail.com 📫 CAIXA POSTAL: 19003 CEP: 04505-970 - SP www.youtube.com/canalsentalaclaudia | Autor: Cacau

Rio - A ex-BBB Maria Claudia Macêdo, mais conhecida como Cacau, publicou um vídeo emocionante nesta sexta-feira em seu canal no Youtube e falou sobre transtornos alimentares, além dos procedimentos estéticos feitos por ela pós reality show, da luta contra os padrões de beleza.



"Eu sempre tive compulsões alimentares, então eu sempre fui acima do peso considerado o ideal, apesar de sempre ter a saúde em dia e ter mantido uma dieta desde a minha infância e nunca tive sucesso nenhum", disse.

Cacau conta que a pressão para que fosse magra fez com que ela desenvolvesse bulimia ainda na infância. "Aos dez anos eu desenvolvi bulimina. Aos quinze, criei esse canal aqui. Aos dezenove entrei no reality show mais assistido do Brasil e passei três meses expondo o meu corpo para todo o Brasil. Quando eu saí de lá eu me deparei com milhares de pessoas julgando o meu corpo."

Em muitos momentos do vídeo, a youtuber não conteve o choro.

Cacau conta que fez o procedimento cirúrgico após sua participação no BBB. "Eu me submeti a primeira lipoaspiração e coloquei silicone. Falavam que eu continuava magra de lipo, mas feia e gorda. Isso gerou um monte de paranoia na minha frente", desabafou.

Para não admitir o fracasso de ter engordado de novo depois de uma lipo, ela conta que fez uma segunda cirurgia. Uma segunda lipoaspiração em menos de seis meses.

Aos prantos, a ex-BBB aconselhou suas seguidoras. "Não é o seu corpo que está errado, acredita nisso. É o que mundo que te convenceu disso e pra mudar isso (aponta para o corpo), você tem que mudar isso (aponta para cabeça)", disse.

E no fim, Cacau finaliza: "Se eu pudesse conversar com o meu corpo hoje, eu diria para ele (chora muito) eu pediria desculpa pelo tanto que eu te machuquei e o quanto que você é lindo, do jeito que você é, da sua forma."

Leia mais:

Cabeleireiro das estrelas, Marco Antônio de Biaggi vem a Manaus

Veja programação completa para Passo a Paço em Manaus