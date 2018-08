Ao descer de ônibus, mulher é agredida e estuprada em campo de futebol

Crime ocorreu no sábado (25) e foi registrado no domingo (26) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 41 anos denunciou à polícia, no último domingo (26), ter sido estuprada por dois homens em um campo de futebol, situado na Zona Norte de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime ocorreu, no sábado (25), após ela descer de um ônibus, quando voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. Um dos criminosos foi reconhecido pela vítima. As informações são do site A Cidade On.

No Boletim de Ocorrência, a vítima relata que ao descer em um ponto de ônibus um dos homens a agarrou por trás para roubar a bolsa. Na ocasião, um outro homem se aproximou, tapou sua boca e a levou para um campo de futebol, onde foi estuprada.

Além do abuso sexual, a mulher diz ter sido agredida. Após o crime, a dupla foi embora e a mulher seguiu para casa, onde ligou para a polícia e contou sobre o ocorrido.

Um dos homens foi identificado pela vítima. O crime foi registrado no final da manhã de domingo, na Central de Polícia Judiciária.

