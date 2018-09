Ministério das Relações Exteriores lança ouvidoria externa

O órgão vai analisar os retornos recebidos sobre as atividades do Itamaraty | Foto: Divulgação

Brasília - O Ministério das Relações Exteriores lançou uma ouvidoria para diálogo com cidadãos no exterior. A iniciativa será um canal para receber e analisar dúvidas, sugestões, comentários e reclamações em relação aos serviços prestados pelo órgão, que vão desde a emissão de vistos a estrangeiros até o atendimento de brasileiros em outros países.

O órgão vai analisar os retornos recebidos sobre as atividades do Itamaraty, produzir relatórios a respeito dessas avaliações e propor melhorias e soluções para problemas e omissões apontados a partir das mensagens enviadas. O serviço também deverá acompanhar as providências tomadas pelo MRE sobre uma determinada demanda e dar o devido retorno a quem a fez.

O cidadão que desejar enviar um comentário, crítica ou recomendação para a Ouvidoria poderá fazê-lo por telefone (+55 61 2030-8688) ou por correio eletrônico (ouvidoria@itamaraty.gov.br). Também existe a opção de acionar o consulado ou embaixada brasileira presencialmente e encaminhar mensagem à Ouvidoria por meio do órgão.

Não será disponibilizado número nos consulados e embaixadas. Assim, o brasileiro ou cidadão estrangeiro interessado em enviar alguma colocação à Ouvidoria terá de ligar diretamente para o número da central no Brasil.

