PF resgata roraimense que era estuprada e mantida em cárcere na Guiana

Agentes brasileiros e guianenses da Polícia Federal participaram do resgate | Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) emitiu comunicado oficial nesta sexta-feira (31) sobre os procedimentos para o resgate de uma brasileira de 18 anos que vinha sendo mantida em cárcere privado há aproximadamente dois meses na cidade de Georgetown, capital da Guiana, a 677 Km da capital de Roraima, Boa Vista.

Conforme o órgão, a Polícia Federal guianense foi comunicada do fato na segunda-feira (27). Ao órgão, a vítima relatou que sofria violência física, psicológica e que era estuprada pelo homem. Juntamente com as autoridades brasileiras, os policiais conseguiram localizar o local onde a vítima era mantida e prender o responsável pelas violências praticadas.

"A Polícia Federal acompanhou o procedimento e prestou apoio à vítima, que chega ao Brasil na sexta, pela fronteira terrestre no município de Bonfim", completou a PF, em nota.

Em depoimento à polícia, a vítima afirmou ter conhecido o suspeito através de uma amiga e que foi convencida por ele a ir para o país vizinho. Ainda segundo a Polícia Federal, a vítima, que é roraimense, já está em casa. A PF deve seguir investigando o caso.

