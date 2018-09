Segundo suspeito por ataque contra Bolsonaro é detido em Minas Gerais

Juiz de Fora (MG) - Um segundo homem, suspeito de participação no atentado contra o candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi detido pelas forças policiais na cidade de Juiz de Fora (MG). As informações são do Superintendente da Polícia Judiciária do Estado, Carlos Capistrano.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, estaria neste momento sendo ouvido na Polícia Federal em Juiz de Fora. "Há informação de um segundo suspeito no caso. As investigações estão em andamento mas já temos a identificação de um provável segundo suspeito na cena do crime", disse o superintendente.



Entenda o caso

O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi esfaqueado no abdômen enquanto fazia uma passeata em Juiz de Fora (MG), na tarde desta quinta-feira (6). O assessor do presidenciável disse que o corte foi superficial. Uma pessoa foi identificada como suspeita da ação e presa pela Polícia Militar (PM).

No Twitter, Flávio Bolsonaro, o filho do candidato, afirmou que o episódio "infelizmente foi mais grave do que esperávamos". O filho de Bolsonaro deu informações acerca da extensão do dano e dos órgãos atingidos. "A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou ao hospital com pressão de 10/3", relatou.

O presidenciável chegou a passar por cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Facada atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino | Foto: Divulgação

Jair Bolsonaro foi atingido com uma facada na tarde de hoje quando fazia campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O autor do ataque já foi preso pela Polícia Militar da cidade. A Polícia Federal, responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso.



