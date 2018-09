Motorista de aplicativo e passageira são sequestrados

Motorista foi abandonado em seguida e registrou ocorrência | Foto: Divulgação

Campo Grande - Um motorista de 47 anos, que trabalha para a empresa Urban, e uma passageira foram vítimas de sequestro relâmpago na madrugada desta sexta-feira (7), na rua 13 de Maio, região central de Campo Grande. As informações são do site Campo Grande News

Conforme registro no boletim de ocorrência, o motorista seguia com seu veículo com uma passageira identificada como Layane, que havia solicitado transporte. No meio do trajeto, a cliente pediu para o motorista parar em um ponto na rua 13 de Maio, pois ela iria pegar uma pia que tinha ganhado.

Ao estacionar o veículo, o motorista foi abordado por um homem a pé, que armado com revólver anunciou assalto. O criminoso assumiu então a direção do automóvel e foi para a região da Vila Progresso. Lá, ele mandou o motorista descer. Na sequência, fugiu levando a passageira, o carro e o celular do motorista.

À polícia, o condutor relatou que a mulher demonstrava nervosismo e desespero com situação. Ele não soube informar se Layane também foi vítima de roubo e cárcere privado ou se era comparsa do criminoso.

Ainda não há informação se o veículo foi encontrado nem se o suspeito foi preso. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

