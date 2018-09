Pai e madrasta de criança morta por maus-tratos viram réus

O promotor também denunciou Joel Tigre por homicídio qualificado, apesar da madrasta afirmar que o companheiro não estava em casa quando a criança morreu | Foto: Arquivo Pessoal

Campo Grande - O pai e a madrasta de Rodrigo Moura Santos, de um ano e três meses de vida, que morreu no dia 16 de agosto deste ano após sofrer seguidos maus tratos viraram réus por homicídio qualificado. Crime ocorreu em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande. As informações são do site Campo Grande News.

Nessa quinta-feira (6), à tarde, o juiz da 3ª Vara Criminal Cesar de Souza Lima acatou a denúncia do Ministério Público e transformou em réus Jessica Leite Ribeiro, de 21 anos, e seu companheiro, o lutador de MMA Joel Rodrigo Ávalo Santos, de 25 anos, o “Joel Tigre”.

O magistrado também manteve a prisão preventiva dos acusados. Joel está na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) e Jessica foi transferida na semana passada para o presídio feminino de Corumbá.

“A segregação dos acusados para garantia da ordem pública é imperiosa, por praticaram de crime de grande repercussão social, com extrema violência, ou seja, ceifaram a vida de uma criança de um ano de idade. A extrema violência com que agiram demonstra a periculosidade dos agentes [agora réus], em clara ameaça à sociedade”, afirmou o juiz.

Denúncia

Jessica foi denunciada pelo promotor Élcio D’Angelo por ter provocado a morte do menino na manhã de 16 de agosto deste ano. Uma semana após a morte, ela confessou que a criança chorava muito naquele dia e por isso apertou “com força” a barriga dele, primeiro com as mãos e depois com os joelhos, por acreditar que ele estava com “prisão de ventre”.

Jessica também confessou ter pisado “sem querer” nas costelas do menino quando se levantou da cama e disse ter apertado o pescoço de Rodrigo na tentativa de reanimá-lo.

“Antes de sucumbir à morte, a vítima foi submetida a sofrimento prolongado e desnecessário, consistente em fortes apertões na barriga e pisoteada nas costelas”, afirma o promotor na denúncia acatada pelo Judiciário.

O promotor também denunciou Joel Tigre por homicídio qualificado apesar de Jessica afirmar que o companheiro não estava presente no momento da morte da criança.

“Mesmo conhecedor dessas agressões, mesmo pelas lesões que eram explícitas no corpo de Rodrigo, o pai Joel deixava as crianças aos cuidados da companheira Jessica, assumindo, de forma consistente, a ocorrência de evento ainda mais grave em relação à criança”, diz trecho da denúncia.

Rodrigo e a irmã, de 3 anos, moravam com o pai e a madrasta em uma casa no Jardim Márcia, região leste de Dourados. Apesar de ter uma medida protetiva contra o ex-companheiro, a mãe das crianças deixou os dois filhos pequenos com o pai biológico. Laudo da perícia confirmou que Rodrigo tinha lesões mais antigas, indicando que sofria constantes maus tratos.

