Criança morre carbonizada, após ser deixada sozinha com irmã de 6 anos

Fogo carbonizou grande parte da residência | Foto: Reprodução

Um menino de apenas 5 anos, morreu carbonizado enquanto dormia, na madrugada deste sábado (8), após um incêndio destruir a casa onde morava com a família, na Travessa Avenida Castro Alves, que fica no Alto Nova Olinda, bairro de Águas compridas, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente estavam apenas João e a irmãzinha de 6 anos de idade. Vizinhos relataram que o padrasto e a mãe, estariam em um bar no momento do incêndio, deixando o filho sob os cuidados da irmã. O que configura abandono de incapazes.

A menina, após perceber a proliferação das chamas, tentou acordar o irmão. Entretanto, o pequeno João não teve tempo de se salvar da tragédia. Os vizinhos tentaram ajudar, mas o fogo já havia carbonizado grande parte da residência.

O corpo do menino foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A principal linha de investigação acredita que as chamas teriam sido provocadas por um curto circuito no ventilador do quarto, onde as crianças dormiam.

A mãe e o padrasto das crianças foram detidos e encaminhados à delegacia do Varadouro, onde ficam à disposição da Justiça.





