Pai é preso suspeito de matar filho de 6 meses

São Paulo - Um pai foi preso suspeito de matar o próprio filho, um bebê de 6 meses, na madrugada desta quarta-feira, 12, na cidade de Luziânia, em Goiás, no entorno do Distrito Federal. Maycon Salustiano Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante e declarou à polícia que não se lembra do ocorrido pois havia ingerido bebida alcoólica e fumado maconha.

O delegado Daniel Martins Ferreira, responsável por investigar o caso, afirmou à reportagem que Salustiano disparou contra a criança com uma garrucha calibre 22 depois de discutir com a sua mulher, de 20 anos, mãe do bebê. O homem teria se irritado após ela se recusar a manter relações sexuais com ele.

"A mãe relatou que teve uma discussão com o autor, que a agrediu fisicamente. Ele falou que ia pegar água, saiu e voltou com uma arma", disse o delegado. "O marido perguntou se ela acreditava que ele tivesse coragem de disparar no filho e atirou no bebê."

Atingido no peito, o menino, chamado Michel, foi socorrido e levado a uma unidade de saúde de Luziânia, mas chegou ao local já sem vida.

Salustiano foi detido por policiais militares e conduzido a uma delegacia, onde foi autuado por homicídio e posse ilegal de arma A garrucha usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil. A mãe da criança prestou depoimento e foi liberada em seguida.

