Polícias Federal e Rodoviária apreendem 650 quilos de cocaína

Equipes da Polícia Federal e Rodoviária Federal apreenderam 650 quilos de cocaína em um caminhão-tanque na cidade de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A informação foi divulgada pela Polícia Federal desta sexta-feira (13).

Os agentes abordaram o caminhão, que estava na BR -277. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo as corporações, ele era morador da cidade de Cascavel (PR). Em depoimento, o condutor afirmou que entregaria o carregamento na capital paranaense.

O homem já havia sido preso no mês de julho no estado do Mato Grosso do Sul.

