Bolsonaro faz transmissão ao vivo do hospital pela primeira vez

O estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro é estável, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein no final da tarde do domingo (16). Mais cedo, ele recebeu alta dos tratamentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) passando a receber cuidados semi-intensivos.

Bolsonaro estava na UTI desde a última quarta-feira (12), quando foi submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma aderência que obstruía o intestino delgado. De acordo com o último boletim, ele permanece sem febre ou outros sinais de infecção.

O candidato ainda está sendo alimentado somente através de uma sonda, sem ingestão de alimentos.

Antes das complicações, os médicos haviam começado a reintroduzir a alimentação via oral. O candidato está sendo submetido a medidas de prevenção de trombose e fisioterapia respiratória e motora.

Redes sociais

No fim da manhã deste domingo, o deputado Major Olímpio (PSL-SP) publicou um vídeo de pouco mais de 1 minuto em que Bolsonaro aparece caminhando com um andador, nos corredores do hospital, auxiliado por três pessoas. Ele aparece conectado a equipamentos de monitoramento e a uma bolsa de soro.

Já durante a tarde, Bolsonaro fez, pela primeira vez, uma transmissão ao vivo pelo Facebook para falar aos seus apoiadores. Veja a seguir:

Anteontem (15), ele havia postado em sua conta de Twitter uma foto tirada dentro do hospital. Na imagem, Bolsonaro aparece na penumbra com as pernas cruzadas.



Bolsonaro sofreu uma facada durante um ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora (MG). Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.

