Idoso é baleado e morre durante assalto a Lojas Americanas

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma unidade da Lojas Americanas no Flamengo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (19). Os três suspeitos fugiram.

Nelson Misachi, de 79 anos, caminhava pela calçada em frente à loja, localizada na Rua Marquês de Abrantes, quando foi atingido por um dos disparos e acabou morrendo.

A outra vítima é um funcionário da loja, atingido na virilha. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar.

A Lojas Americanas lamentou, em nota, o ocorrido e informou que está "contribuindo com as autoridades para elucidação do caso, dando todo o suporte necessário".

A empresa afirmou ainda que "assim como o cidadão comum e todo o comércio, a Lojas Americanas sofre com a crescente onda de insegurança na cidade".

