Secretário de Obras é assassinado a tiros em posto de gasolina

Vítima foi seguida pelo criminoso | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O secretário municipal de Obras de Queimados, município da Baixada Fluminense, Alex Sander Barreto Reis, de 39 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (22), enquanto tomava café em um posto de gasolina do município, às margens da Rodovia Presidente Dutra.

As informações iniciais mostram que o secretário estava no posto quando um homem chegou armado ao local e ordenou que todos os clientes e funcionários do estabelecimento corressem. O secretário também obedeceu a determinação só que foi seguido pelo criminoso que deu vários tiros no político.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da corporação foram chamados ao local para apurar denúncia de que teria ocorrido um homicídio no local e ao chegar já encontraram Reis morto.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), cujos agentes fizeram pericia no local e buscam imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o assassino.

Luto

Em nota, a prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário e decretou luto oficial de três dias. "É com pesar e muita tristeza, que a prefeitura Municipal de Queimados comunica o falecimento do Secretário Municipal de Obras, Alex Sander Barreto dos Reis, na manhã deste sábado.”

Na nota, a prefeitura ressaltou qualidades do secretário. "Alex Reis era um profissional capacitado, e o município de Queimados já colhia frutos do seu trabalho, por exemplo, a pavimentação de diversas ruas, dentre outros projetos de suma importância.”

