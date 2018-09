MAP Linhas Aéreas se associa a ABEAR e anuncia compra de nova aeronave

Manaus - A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) anunciou durante evento em São Paulo, a MAP Linhas Aéreas como a mais nova integrante da organização. A ABEAR foi criada em 2012, pelas cinco principais companhias do país na época - AVIANCA, AZUL, GOL, LATAM e TRIP -, com a missão de estimular o hábito de voar no Brasil.

Atualmente as companhias associadas à ABEAR são as empresas Boeing, Bombardier, LATAM Cargo, TAP, GOL, AZUL, LATAM, AVIANCA e, agora, MAP Linhas Aéreas e Passaredo. Para o presidente da MAP, comandante Marcos Pacheco, o ingresso da companhia na ABEAR representa um importante passo para a consolidação da presença da empresa no cenário nacional. “Na ABEAR, estão reunidas as principais companhias aéreas do país, com o objetivo comum de atuar no desenvolvimento e crescimento da aviação do Brasil. Para a MAP, que é uma empresa amazonense, é uma honra fazer parte desse grupo seleto de empresas áreas no Brasil”, ressaltou.

O principal objetivo da ABEAR é contribuir para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva da aviação. A associação atua em constante relacionamento junto aos setores público e privado, entidades de classe e consumidores.

Investimento

Durante o evento, o CEO da MAP, Hector Hamada, aproveitou para informar a aquisição de uma nova aeronave, modelo ATR – 72 500. Agora, a MAP passa a contar com uma frota de três aviões modelo ATR 42, com capacidade para transportar 45 passageiros, e três ATR 72, para até 66 pessoas.

A nova aeronave deverá começar a operar em breve, nos estados do Amazonas e Pará. Segundo Héctor Hamada, a aeronave foi adquirida por meio de leasing. A aquisição faz parte do plano de expansão de atuação da MAP na região Norte. “Há cerca de dois anos a companhia tem executado um planejamento estratégico, com foco no crescimento da presença da empresa na região. O projeto já vem dando frutos. Em 2017, a companhia transportou mais de 137 mil passageiros. Neste ano tem a projeção de fechar com 150 mil.

Em 2017, disse ele, a MAP recebeu a certificação IOSA, que atesta o elevado padrão internacional de qualidade e segurança operacional. A certificação foi concedida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), principal associação das linhas aéreas mundiais.

Ainda como parte do planejamento estratégico da companhia, Héctor diz que a MAP tem realizado estudos para ampliar a frequência de voos para os destinos em que opera. “No ano passado, aumentamos o número de voos para Parintins. Eram quatro semanais e agora estamos com voos todos os dias. Coari, que antes tinha apenas um voo por semana, agora tem dois”, destacou.

A MAP mantém voos regulares para 14 municípios dos estados do Amazonas e do Pará. No Amazonas, a MAP atende a capital, Manaus, além de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. No Pará, tem voos regulares para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira.

*Com informações da assessoria

