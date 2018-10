TRF-4 vai esperar Supremo decidir sobre entrevistas de Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu nesta terça (2) que vai aguardar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre autorização para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condena entrevistas à imprensa dentro da carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

O caso chegou ao tribunal após a Justiça Federal em Curitiba rejeitar o pedido de entrevista feito pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Após a negativa, o jornal recorreu ao Supremo e também obteve uma resposta negativa.

Leia mais: Toffoli mantém suspensão de entrevistas de Lula na prisão

Ontem (1º), o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidiu manter suspensa a determinação do ministro Ricardo Lewandowski que autorizou o ex-presidente Lula a conceder entrevistas à imprensa dentro da cela.

Com o entendimento, foi a segunda vez que uma decisão de Lewandowski, que liberava as entrevistas, é derrubada por um colega do STF. Antes do despacho de Toffoli, o ministro Luiz Fux atendeu a um pedido liminar feito pelo Partido Novo e também derrubou a autorização para que o ex-presidente possa dar entrevistas.

Desde 7 de abril, Lula cumpre, na capital paranaense, pena de 12 anos e um mês de prisão, imposta pelo TRF-4 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

